La Juventus sta valutando l'acquisto di Vicario come possibile nuovo portiere. L’estremo difensore del Tottenham è al centro di discussioni tra i dirigenti bianconeri, che considerano le sue caratteristiche. La società sta analizzando i vantaggi e gli svantaggi di un eventuale trasferimento, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

di Francesco Spagnolo La Juve continua a pensare a Vicario per la porta. In questo articolo andiamo ad analizzare nei dettagli i pro e i contro dell’acquisto. Il calciomercato della Juventus si concentra costantemente sulla ricerca di profili in grado di garantire affidabilità immediata ed economicità. Tra i nomi più caldi per la porta bianconera spicca quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore attualmente in Premier League ma con radici ben salde nel calcio italiano. L’eventuale trasferimento del portiere alla corte della Vecchia Signora comporterebbe una serie di dinamiche cruciali, sia tattiche che finanziarie, che meritano un’analisi approfondita tra vantaggi e potenziali rischi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vicario è il portiere ideale per la Juve? C’è un particolare che spinge l’estremo difensore del Tottenham verso i bianconeri

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