Discarica abusiva scoperta a Ferentino i Carabinieri Forestali sequestrano 10 metri cubi di rifiuti
Nelle campagne di Ferentino, i Carabinieri Forestali hanno scoperto e sequestrato circa 10 metri cubi di rifiuti abbandonati in modo illecito. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di una discarica clandestina. I rifiuti sono stati rimossi e sequestrati, mentre le autorità stanno indagando sull’origine dello smaltimento illecito.
Un nuovo scempio ambientale è stato portato alla luce nei giorni scorsi nelle campagne della Ciociaria. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosinone, durante i consueti servizi di controllo e tutela del territorio, hanno individuato e posto sotto sequestro una discarica abusiva a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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