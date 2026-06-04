Discarica abusiva scoperta a Ferentino i Carabinieri Forestali sequestrano 10 metri cubi di rifiuti

Notizia in breve

Nelle campagne di Ferentino, i Carabinieri Forestali hanno scoperto e sequestrato circa 10 metri cubi di rifiuti abbandonati in modo illecito. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di una discarica clandestina. I rifiuti sono stati rimossi e sequestrati, mentre le autorità stanno indagando sull’origine dello smaltimento illecito.