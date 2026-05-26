Pista ciclabile istituito il senso unico in via della Pila | commercianti e residenti scendono in strada
Alle 9:35 del 26 maggio è stato istituito il senso unico in via della Pila. La decisione è stata comunicata dal Comitato promotore di una raccolta firme contro la pista ciclabile con cordoli, che denuncia la mancanza di preavviso e coinvolgimento dei residenti e commercianti. La modifica della viabilità ha generato proteste tra i cittadini, che chiedono maggiori informazioni prima di cambiamenti di questo tipo.
"Sono le 9,35 (del 26 maggio, ndr), in via della Pila è stato istituito il senso unico". Lo annuncia il Comitato promotore della raccolta firme contro la pista ciclabile con cordoli, che lamenta: "In tutto il mondo con minimi diritti per i cittadini, prima si mettono i cartelli, ovviamente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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