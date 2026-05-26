Pista ciclabile istituito il senso unico in via della Pila | commercianti e residenti scendono in strada

Notizia in breve

Alle 9:35 del 26 maggio è stato istituito il senso unico in via della Pila. La decisione è stata comunicata dal Comitato promotore di una raccolta firme contro la pista ciclabile con cordoli, che denuncia la mancanza di preavviso e coinvolgimento dei residenti e commercianti. La modifica della viabilità ha generato proteste tra i cittadini, che chiedono maggiori informazioni prima di cambiamenti di questo tipo.