Pista ciclabile istituito il senso unico in via della Pila | commercianti e residenti scendono in strada

Da viterbotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 9:35 del 26 maggio è stato istituito il senso unico in via della Pila. La decisione è stata comunicata dal Comitato promotore di una raccolta firme contro la pista ciclabile con cordoli, che denuncia la mancanza di preavviso e coinvolgimento dei residenti e commercianti. La modifica della viabilità ha generato proteste tra i cittadini, che chiedono maggiori informazioni prima di cambiamenti di questo tipo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Sono le 9,35 (del 26 maggio, ndr), in via della Pila è stato istituito il senso unico". Lo annuncia il Comitato promotore della raccolta firme contro la pista ciclabile con cordoli, che lamenta: "In tutto il mondo con minimi diritti per i cittadini, prima si mettono i cartelli, ovviamente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

?Pista ciclabile alla Pila, Confartigianato attacca: "Senso unico toppa peggiore del buco"La realizzazione di una pista ciclabile nel quartiere della Pila ha suscitato nuove polemiche in città.

Ciclabile di via della Pila, scatta il senso unico e tornano i parcheggiDopo alcuni giorni di tensione, è stato deciso di istituire il senso unico di marcia lungo la pista ciclabile di via della Pila.

Temi più discussi: Pista ciclabile, Aronne: Via della Pila era illegale e lo è anche difendere i parcheggi abusivi; Via Portuense, lavori Italgas sulla pista ciclabile: modifiche alla viabilità dal 27 maggio al 22 giugno; Pista ciclabile, scontro in Consiglio; Modifiche alla viabilità.

pista ciclabile istituito ilFiumicino, lavori Italgas su via Portuese: pista ciclabile chiusa fino al 22 giugnoDal 27 maggio al 22 giugno Italgas Reti lavora sulla rete gas in via Portuese: pista ciclabile chiusa, limite 30 km/h e divieti di sosta ... romatoday.it

pista ciclabile istituito ilViterbo – Ciclabile alla Pila, in consiglio arriva il mea culpa ma l’opposizione è sul piede di guerraIntanto, nonostante le rassicurazioni in consiglio, i commercianti dell'area ribadiscono di essere totalmente scontenti e altamente preoccupati per il prossimo ... etrurianews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web