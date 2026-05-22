Pista ciclabile senso unico anche in una via al Carmine per far spazio alle biciclette

A Viterbo, la viabilità si modifica ancora con l’introduzione di una pista ciclabile e l’istituzione del senso unico in una via del quartiere al Carmine. Questa decisione mira a creare uno spazio dedicato alle biciclette, riducendo le corsie a doppio senso. La modifica si aggiunge a un’altra recente, in via della Pila, dove l’installazione dei cordoli gialli ha provocato reazioni contrastanti tra residenti e automobilisti. Il Comune ha ufficialmente approvato le nuove disposizioni, che entreranno in vigore a breve.

La viabilità di Viterbo continua a cambiare per via delle piste ciclabili. Dopo le recenti discussioni che hanno accompagnato l'istituzione del senso unico in via della Pila, dove l'installazione dei cordoli gialli ha sollevato vivaci proteste tra residenti e automobilisti, il Comune ha firmato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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