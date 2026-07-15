Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio siamo dal raccordo anulare dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica verso lo stesso raccordo code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e via Togliatti sulla Flaminia tra Corso Francia & via Due Ponti sulla Salaria nei pressi di Villa Spada ricordiamo che per lavori di manutenzione del cavalcavia questo tratto è chiuso all'altezza del km 10-400 in entrambe le direzioni il traffico è deviato sulle rampe laterali da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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