Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 15 luglio 2026, si segnala un aggiornamento sulla viabilità dell’A24 a Roma. Secondo il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio, ci sono novità in tempo reale riguardo alla viabilità urbana sulla tratta. I dettagli precisi sull’incidente o sull’evento che ha causato l’aggiornamento non sono stati comunicati. La situazione viene monitorata e aggiornata costantemente tramite il servizio di informazione sulla mobilità regionale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul Urbano della A24 a causa di un incidente Ci sono code a partire da Portonaccio fino a via Togliatti Verso il raccordo raccomandiamo la dovuta attenzione sullo stesso raccordo in carreggiata esterna dall'uscita per la Colombo fino allo svincolo per l'appia verso lo stesso raccordo code sulla Salaria nei pressi di Villa Spada ricordiamo che questo è chiuso per lavori all'altezza del km 10 e 400 In entrambe le direzioni il traffico è deviato sulle rampe laterali da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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