Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Il traffico a Roma e nel Lazio è tornato alla normalità, secondo l’ultimo aggiornamento di Astral Infomobilità. La viabilità, che era stata segnalata come congestionata, si è sbloccata e non presenta più code o disagi significativi. L’aggiornamento risale alle 13:25 del 15 luglio 2026. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso è stata comunicata, e le strade principali risultano libere.