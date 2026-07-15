Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 13 | 25
Il traffico a Roma e nel Lazio è tornato alla normalità, secondo l’ultimo aggiornamento di Astral Infomobilità. La viabilità, che era stata segnalata come congestionata, si è sbloccata e non presenta più code o disagi significativi. L’aggiornamento risale alle 13:25 del 15 luglio 2026. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso è stata comunicata, e le strade principali risultano libere.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione del traffico normalizzata le consolari in entrata verso la città e comprese le carreggiate del grande raccordo anulare qualche disagio è segnalato sul viadotto della Magliana altezza via della Magliana in direzione dell'Euro è un incidente segnalato sulla tangenziale di Roma altezza via Tiburtina in direzione di San Giovanni trasporto pubblico la ferrovia regionale sulla tratta urbana attivi lavori di consolidamento del Ponte Tevere di manutenzione straordinaria alla sotto Stazione di Tor di Quinto comportano modifiche... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 15:25Alle ore 15:25 del 13 luglio 2026, la viabilità sulla statale nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima è ... romadailynews.it
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