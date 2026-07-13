Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 15 | 25
Alle ore 15:25 del 13 luglio 2026, la viabilità sulla statale nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La comunicazione riguarda un intervento sulla strada, senza ulteriori dettagli sui motivi o le aree interessate. La situazione viene segnalata come parte delle informazioni di traffico fornite dalla regione Lazio per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo la statale Pontina a causa di un incendio divampato all'altezza del raccordo anulare si transita su una sola corsia in direzione EUR e si sono formate code a partire da Spinaceto sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico tra Colombo e Pontina poi dalla Laurentina lacchia ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente avvenuto in precedenza km 6 e 300 Code in diminuzione tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo sulla Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
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