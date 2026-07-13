Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo la statale Pontina a causa di un incendio divampato all'altezza del raccordo anulare si transita su una sola corsia in direzione EUR e si sono formate code a partire da Spinaceto sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico tra Colombo e Pontina poi dalla Laurentina lacchia ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente avvenuto in precedenza km 6 e 300 Code in diminuzione tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro andiamo sulla Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 15:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 13 luglio 2026, sulla Cassia bis si registrano rallentamenti a causa di lavori in corso.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it