Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 12 | 25
Il traffico in tempo reale sulla rete stradale di Roma e del Lazio è stato aggiornato alle 12:25 del 15 luglio 2026. La segnalazione proviene da Astral Infomobilità, il servizio di monitoraggio del traffico della regione. Non sono state riportate chiusure o incidenti specifici, ma l’aggiornamento fornisce uno stato attuale delle condizioni di circolazione.
Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima è complicata la viabilità in carreggiata interna del grande raccordo anulare altezza Appia a causa di un precedente incidente ormai rimosso ma ci sono ancora lunghe code a partire dalla Prenestina poi si procede a rilento sul tratto Urbano della Roma Teramo in entrata a partire da via di Tor Cervara infine il trasporto pubblico lavori sulla ferrovia regionale Roma Viterbo nella tratta urbana sono dei lavori di consolidamento del Tevere di manutenzione straordinaria la sottostazione di Tor di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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