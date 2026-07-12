Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 15 | 25
Il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio segnala traffico regolare a Roma alle 15:25 del 12 luglio 2026. Nessuna congestione o incidente viene riportato nelle comunicazioni in tempo reale.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento sulle principali arterie della rete viaria rallentamenti sono presenti sulla litoranea tra Tor Paterno e Campo Ascolano In entrambe le direzioni qui Per gli spostamenti sui lidi balneari con riferimento ai cantieri attivi sulla Salaria è chiuso per lavori il tratto all'altezza di Villa Spada In entrambe le direzioni di traffico è deviato sulle rampe laterali sono possibili rallentamenti nelle ore di maggior flusso veicolare da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 12 luglio 2026, la situazione della viabilità sulla rete stradale di Roma e del Lazio risultava regolare.
Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 07 | 25.
STADIO ROMA A PIETRALATA Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha parlato del progetto del nuovo stadio giallorosso, soffermandosi su due aspetti fondamentali: acustica e viabilità. L’acustica non è negoziabile. L’ospedale e le ca facebook
Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento sulle ... romadailynews.it
Rocca contro le tariffe dei bus turistici: Roma adegui i prezziIl presidente della Regione Lazio critica i prezzi dei mezzi a due piani e invita Roma Capitale a intervenire sui bandi. Nel mirino anche la gestione della Ztl ... rainews.it