Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 15 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato traffico intenso sulla rete stradale di Roma e del Lazio. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni della viabilità, indicando possibili rallentamenti e congestioni. La comunicazione si rivolge agli utenti della rete stradale regionale, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti durante la giornata.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima neanche complicata la viabilità in carreggiata interna del grande raccordo anulare altezza Appia a causa di un precedente incidente ora mi hai rimosso ma ci sono ancora lunghe code a partire dalla Prenestina sempre un incidente la causa code sul viadotto della Roma Fiumicino a partire da via della Magliana in direzione dell'EUR poi si procede a rilento sul tratto Urbano della Roma Teramo in entrata a partire da via di Tor Cervara poi rallentamenti in direzione del centro sulla via Flaminia a partire dal raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco sviluppo e la Sara più tardi con un nuovo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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