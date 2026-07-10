Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 15 | 25

Un incidente ha causato disagi sulla viabilità a Roma, con code e rallentamenti segnalati in tempo reale. La circolazione è rallentata in alcune zone centrali e periferiche della città. La situazione è monitorata dall’agenzia regionale di informazione sulla mobilità. Nessuna altra informazione su feriti o cause al momento. Le autorità raccomandano di evitare le tratte interessate e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un incidente autostrada A1 roma-napoli che sta provocando coda all'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud per chi si sta dirigendo verso Napoli poi rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare Laurentina Tuscolana mentre interna code altezza Labaro qui per traffico intenso Cambiamo argomento è partito il piano notte di Roma Capitale una rete sinergica di sicurezza che coinvolge prefettura forze dell'ordine Protezione Civile polizia locale enti del terziario Per quanto riguarda... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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