Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 09 | 40

Notizia in breve

Nella mattinata del 15 luglio 2026, alle 09:40, si sono verificati disagi sulla viabilità a Roma e nel Lazio, con lunghe code registrate su alcune strade. La segnalazione proviene da Astral infomobilità, che ha diffuso aggiornamenti sulla situazione del traffico. Non sono stati comunicati incidenti o interventi specifici, ma la circolazione risulta rallentata in diverse aree della regione. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti nelle ore successive.