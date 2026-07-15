Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 15 luglio 2026, si segnalano disagi sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Lunghe code si sono formate in diverse arterie, causando rallentamenti e blocchi temporanei. La situazione riguarda principalmente alcune strade principali, con traffico congestionato e veicoli fermi. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma al momento non sono stati comunicati interventi immediati o deviazioni ufficiali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Disagi con lunghe code sul Raccordo Anulare in prima carreggiata esterna altezza Trionfale il secondo in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia per cantieri attivi attivano a riduzione di carreggiata sulla diramazione Roma Nord con incolonnamento a partire da Settebagni fino al Raccordo poi si procede a rilento sul tratto Urbano della Roma Termini entrata a partire da via di Tor Cervara è sempre dal raccordo rallentamenti sulla via Flaminia in direzione del centro sud della capitale sulla via Pontina code per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 9 luglio 2026, sulla viabilità di Roma, sono stati segnalati veicoli feriti sulla carreggiata del Raccordo Anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio Roma, Rocca: L'acustica e la viabilità non sono aspetti negoziabili. Dobbiamo avere delle garanzie; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Francesco #Rocca, presidente della Regione Lazio, durante la conferenza stampa all’ospedale Pertini, ha commentato le possibilità criticità che andranno evitate quando l’ #ASRoma giocherà le partite nel nuovo stadio a Pietralata. x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e buon mercoledì dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio 2 incidenti stanno creando Disagi ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it