Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 09 | 10

Da romadailynews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:10 del 15 luglio 2026, si segnalano disagi sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Lunghe code si sono formate in diverse arterie, causando rallentamenti e blocchi temporanei. La situazione riguarda principalmente alcune strade principali, con traffico congestionato e veicoli fermi. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma al momento non sono stati comunicati interventi immediati o deviazioni ufficiali.

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