Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 08 | 40
Lunghe code si sono formate questa mattina sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, con traffico rallentato e accumuli di veicoli. La situazione si è verificata intorno alle 8:40, secondo quanto riferito da Astral infomobilità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade, ma il traffico risulta molto congestionato in diverse zone della città e della regione. La circolazione resta critica in alcune arterie principali, con tempi di percorrenza più lunghi del normale.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Disagi con lunghe code sul Raccordo Anulare in prima carreggiata esterna altezza Trionfale il secondo in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia per cantieri attivi attivano a riduzione di carreggiata sulla diramazione Roma Nord con incolonnamento a partire da Settebagni fino al Raccordo poi si procede a rilento sul tratto Urbano della Roma Termini entrata a partire da via di Tor Cervara è sempre dal raccordo rallentamenti sulla via Flaminia in direzione del centro sud della capitale sulla via Pontina code per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 8 luglio 2026, si segnala un incidente che coinvolge la viabilità nella zona di Roma.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 08:40Un incidente sulla Roma-Fiumicino ha provocato disagi sulla viabilità alle prime ore del mattino.
Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio Roma, Rocca: L'acustica e la viabilità non sono aspetti negoziabili. Dobbiamo avere delle garanzie; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.
Termovalorizzatore di Santa Palomba, il sindaco di Albano Massimo Ferrarini presenta osservazioni alla Regione Lazio. Critiche su salute, ambiente, viabilità, risorse idriche e costi per le famiglie #albanolaziale #castelliromani #termovalorizzatore #castellinot facebook
Francesco #Rocca, presidente della Regione Lazio, durante la conferenza stampa all’ospedale Pertini, ha commentato le possibilità criticità che andranno evitate quando l’ #ASRoma giocherà le partite nel nuovo stadio a Pietralata. x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e buon mercoledì dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio 2 incidenti stanno creando Disagi ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it