Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 08 | 40

Notizia in breve

Lunghe code si sono formate questa mattina sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, con traffico rallentato e accumuli di veicoli. La situazione si è verificata intorno alle 8:40, secondo quanto riferito da Astral infomobilità. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade, ma il traffico risulta molto congestionato in diverse zone della città e della regione. La circolazione resta critica in alcune arterie principali, con tempi di percorrenza più lunghi del normale.