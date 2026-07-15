Trenta metri lineari, poco più di trenta passi di una persona adulta. E sette, fra locali e ristoranti. Con edifici alti e un “riverbero“ che riempie strada, case e teste. Certo, via della Viola non è stata mai così “viva“, così “centrale“, così frequentata. Ma. C’è un “ma“ grande come tutte le famiglie che lungo quella centralissima strada e lungo le viuzze laterali vivono, vedono trascorrere la loro quotidianità cadenzata da giorni “sì“ e giorni “no“. I giorni “no“ sono il venerdì e il sabato quando via della Viola diventa il fulcro della movida, il cuore pulsante della vita cittadina, con decine e decine (e decine!) di ragazzi che vi si riversano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via della Viola, scatta la “resistenza“. I residenti espongono striscioni: "Vogliamo solo vivere in salute"

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