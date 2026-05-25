Da settimane, alcune famiglie di Villa di Limana, nel Bellunese, affrontano un’invasione di piccoli insetti che entrano nelle case e nel cibo, creando disagi continui. I residenti riferiscono di vivere tra insetti e difficoltà quotidiane, con la situazione ormai insostenibile. Le persone coinvolte denunciano che gli insetti entrano ovunque, rendendo difficile anche le attività più semplici. La presenza dei moschini ha generato crescente esasperazione tra chi abita nella zona.

Da settimane alcune famiglie di Villa di Limana, nel Bellunese, stanno vivendo una situazione diventata ormai insostenibile: un’invasione di piccoli insetti, definiti “moschini”, che entrano ovunque nelle abitazioni rendendo difficile anche le attività quotidiane più semplici. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, a raccontarlo sono gli stessi cittadini, che in una segnalazione inviata alle istituzioni hanno descritto un disagio continuo: “Da almeno un paio di mesi stiamo subendo una vera e propria invasione di moschini piccolissimi e fastidiosi che passano ovunque e che non ci permettono nemmeno di mangiare perché ci entrano nei piatti, scrivono sei famiglie di Villa di Limana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Entrano nel cibo e in casa, così non si può vivere, siamo esasperati”: scoppia l’allarme moschini. I residenti costretti a vivere tra insetti e disagi continui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHALLENGE ESTREMA: IO E IL MIO RAGAZZO CI SCAMBIAMO IL TELEFONO PER 24 ORE E FINISCE MALE! (litigio)

Notizie e thread social correlati

ll camion si schianta contro la casa: strada chiusa e gravi disagi nel paese, “Non si può andare avanti così”Un camion ha causato danni a una abitazione dopo aver effettuato una manovra errata, provocando la chiusura della strada provinciale che attraversa...

Monteruscello, dal Lotto 2 è ancora allarme: “Non possiamo vivere così”I residenti del quartiere di Monteruscello, in particolare quelli che vivono nei fabbricati del Lotto 2, continuano a manifestare preoccupazione per...

Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; In Italia cibo e cure per gli animali crescono nel 2025 del 2,5% a 5,3 miliardi; Giornata mondiale delle api, quanto valgono davvero: fino a 577 miliardi di dollari per il cibo globale; Qui a Gaza continuano a mancare cibo, acqua e farmaci.

Pfas nel cibo: in Italia scarsi controlli e trasparenza nonostante sono dannosi per la saluteIn Italia i monitoraggi sui livelli di PFAS negli alimenti che mangiamo sono ancora scarsi e mal distribuiti sul territorio, nonostante gli inviti arrivati dall’Europa negli ultimi anni attraverso ... alternativasostenibile.it

La crisi alimentare imposta da Israele alla popolazione di Gaza ha conseguenze devastanti per donne incinte e neonati. In un comunicato diffuso giovedì 7 maggio, dal titolo La deliberata restrizione di cibo e aiuti ha portato a livelli allarmanti di malnutrizione x.com

ChorusLife, l’offerta si amplia tra sport e cibo: a settembre arrivano anche i mattoncini LegoInaugurato lo Gnam e apre l’hamburgeria Smashie. Venerdì debutta Fùtbol Emotion mentre a settembre arriva la Città del Mattoncino. Ecco tutte le novità. ecodibergamo.it