Via della Viola residenti contro la movida selvaggia | Saturato lo spazio comune privati del sonno 120 notti all’anno

I residenti di via della Viola hanno riproposto le loro proteste contro la movida notturna nella zona, lamentando che lo spazio condiviso tra le abitazioni sia stato sovraffollato. Secondo quanto dichiarato, circa 120 notti all’anno il rumore impedisce il riposo, anche se non sono stati registrati rilievi fonometrici ufficiali. La questione riguarda principalmente il livello di rumore e la gestione delle attività notturne che disturbano la quiete del quartiere.

I residenti di via della Viola tornano a protestare e far sentire la loro voce: "Saturato lo spazio comune, nessun rilievo fonometrico. Privati del sonno 120 notti l’anno”.Il Comitato di via della Viola torna a denunciare le condizioni di insostenibilità ambientale e sociale del proprio quartiere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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