Durante un vertice del Pd sulle crisi nei Comuni, è stato annunciato che non ci saranno dimissioni del segretario provinciale, che continuerà a ricoprire il suo ruolo. La decisione è stata comunicata anche in vista della fase difficile che attraversano molte amministrazioni locali. Il segretario manterrà il doppio incarico e riceverà il sostegno della segreteria regionale del partito. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti futuri.

Non ci saranno le dimissioni, almeno per il momento. Francesco Rogoli continuerà ad essere il segretario provinciale del Pd. Manterrà così il doppio incarico, e troverà in questa complicata fase anche il supporto della segreteria regionale dem. Le fibrillazioni nei Comuni Fase complessa e non poco quella che sta vivendo il centrosinistra in diversi comuni della provincia di Brindisi. E questo è emerso anche nell’incontro della segreteria di ieri che ha confermato tutte le difficoltà interne ai dem in alcuni comuni. Ed il caso San Donaci ha fatto scattare l’allarme rosso su quello che potrebbe accadere in altre realtà, ad iniziare da Francavilla Fontana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Vertice Pd sulle crisi nei Comuni, De Santis: «Chi sfiducia le nostre amministrazioni mai più candidato»

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