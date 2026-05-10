Decreto flussi De Santis reclama più forze dell' ordine e invoca il modello spagnolo sulle regolarizzazioni

Un episodio di violenza avvenuto in un negozio di via Castiglione, dove un uomo di 25 anni con permesso di soggiorno scaduto ha avuto un alterco con una giovane commessa, ha portato l’assessore alla Legalità a criticare la gestione dei flussi migratori a livello nazionale. In risposta, De Santis ha chiesto un rafforzamento delle forze dell’ordine e ha proposto di adottare un modello simile a quello spagnolo per le regolarizzazioni.

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