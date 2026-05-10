Decreto flussi De Santis reclama più forze dell' ordine e invoca il modello spagnolo sulle regolarizzazioni
Un episodio di violenza avvenuto in un negozio di via Castiglione, dove un uomo di 25 anni con permesso di soggiorno scaduto ha avuto un alterco con una giovane commessa, ha portato l’assessore alla Legalità a criticare la gestione dei flussi migratori a livello nazionale. In risposta, De Santis ha chiesto un rafforzamento delle forze dell’ordine e ha proposto di adottare un modello simile a quello spagnolo per le regolarizzazioni.
La colluttazione avvenuta tra un 25enne originario del Gambia, con permesso di soggiorno scaduto, e una commessa ventenne in un'attività commerciale di via Castiglione, ha spinto l'assessore alla Legalità Giulio De Santis, a mettere sotto accusa la gestione nazionale dei flussi migratori. “Chi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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