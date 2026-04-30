Inter Moratti | Non ha avuto mai aiuti e io mai parlato con gli arbitri cretinata rispetto a Calciopoli De Santis e Moggi condannati ed è incredibile che ora…

L’ex presidente di un club di calcio ha dichiarato di non aver mai ricevuto aiuti e di non aver mai parlato con gli arbitri, definendo infondate le accuse legate a Calciopoli. Nel frattempo, l’ex direttore di gara, Andrea Gervasoni, è stato sentito per oltre quattro ore dalla Procura di Milano, che lo indaga per frode sportiva in relazione a un’indagine su presunte irregolarità nel sistema VAR.

Oltre quattro ore di interrogatorio per Andrea Gervasoni, supervisore VAR finito sotto indagine dalla Procura di Milano con l’ipotesi di frode sportiva. L’ex arbitro, assistito dall’avvocato Michele Ducci, è stato ascoltato negli uffici della Guardia di Finanza in via Oglio. Diversa la scelta di Gianluca Rocchi, che ha deciso di non presentarsi. Sugli arbitri avevo anche paura e rispetto, perché potevano decidere le sorti della mia squadra, soprattutto considerando di avere la Juve dall’altra parte. Immaginavo comunque fosse una professione difficile. E quindi non parlavo con loro. Ho visto interviste a De Santis e Moggi che sono stati condannati a Calciopoli: è incredibile che ora si chieda a queste persone il parere sulla vicenda.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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