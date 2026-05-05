Emergenza idrica convocato un consiglio comunale straordinario

Venerdì 8 maggio alle 18,30 si terrà un consiglio comunale straordinario a Canicattì, convocato per discutere dell'emergenza idrica che sta interessando la zona. La seduta sarà aperta al pubblico e si svolgerà in un momento di particolare attenzione per le risorse idriche locali. La convocazione è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui temi specifici all’ordine del giorno.

L'emergenza idrica arriva in consiglio comunale. A Canicattì è stata convocata una seduta straordinaria aperta per venerdì 8 maggio alle 18,30. Al centro la crisi dell'acqua e lo scontro tra il sindaco Vincenzo Corbo e Aica sulle nuove modalità del servizio autobotti.La convocazione arriva in un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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