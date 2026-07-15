Vertenza Menarini | summit con il presidente Fico

Il presidente della Regione ha incontrato il presidente della Camera durante i festeggiamenti per il 20° anniversario di Biogem ad Ariano Irpino. L'incontro si è svolto nel contesto di una cerimonia pubblica, senza comunicati ufficiali o dichiarazioni stampa immediatamente rilasciate. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a possibili sviluppi o decisioni prese durante il vertice. La visita si è concentrata sull’evento celebrativo dell’ente di ricerca.

Tempo di lettura: 2 minuti Abbiamo incontrato il Presidente della Regione, on. Roberto Fico, ad Ariano Irpino, in occasione dei festeggiamenti per il 20° anniversario di attività di Biogem. Nel corso dell’incontro abbiamo ribadito le gravi criticità che lo stabilimento Menarini di Flumeri continua ad affrontare, determinate dalla mancanza di commesse dovuta ai ritardi nella pubblicazione delle gare pubbliche per il Trasporto Pubblico Locale (TPL). Un ritardo incomprensibile, soprattutto in una fase di transizione della mobilità collettiva che dovrebbe invece favorire investimenti, sviluppo e nuova occupazione. Abbiamo inoltre evidenziato che ACaMIR ha disposto un ordine di 10 autobus destinati ad AIR Campania che, seppur di numero limitato, contribuirà alle attività produttive dello stabilimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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