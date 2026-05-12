Durante una visita ufficiale ad Avellino, un gruppo di ex lavoratori di Arcelor Mittal e Menarini ha presentato un appello al Presidente della Camera. La richiesta riguarda questioni legate ai loro diritti e alle condizioni di lavoro passate. L'incontro si è svolto in un contesto di attenzione per le questioni occupazionali e le problematiche dei lavoratori coinvolti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dopo l'incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della visita ad Avellino del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, attesa per la settimana prossima i lavoratori della ex Arcelor Mitta l e della Menarini rivolgono u n appello pubblico ai candidati, ai rappresentanti politici e alle istituzioni regionali affinché venga previsto un incontro diretto con una delegazione dei lavoratori insieme alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici. Le vertenze che riguardano i due siti industriali si sono ormai impantanate da troppo tempo, lasciando centinaia famiglie in una condizione di incertezza occupazionale e sociale non più sostenibile. Parliamo di crisi che continuano a colpire il territorio irpino senza che siano arrivate, fino ad oggi, risposte concrete e definitive.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Arcelor Mittal e Menarini, appello al Presidente Fico

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