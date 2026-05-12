Vertenze ex ArcelorMittal e Menarini i lavoratori e le lavoratrici chiedono di incontrare il presidente Roberto Fico
Durante la visita del presidente della Regione Campania ad Avellino, i lavoratori delle ex ArcelorMittal e Menarini hanno chiesto un incontro diretto con lui. In un appello pubblico, hanno rivolto la richiesta ai candidati, ai rappresentanti politici e alle istituzioni regionali di organizzare un confronto per discutere delle questioni legate alle vertenze in corso. La richiesta si inserisce nel tentativo di ottenere risposte sulle loro situazioni lavorative.
In occasione della visita ad Avellino del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, i lavoratori della ex Arcelor Mittal e della Menarini rivolgono un appello pubblico ai candidati, ai rappresentanti politici e alle istituzioni regionali affinché venga previsto un incontro diretto con una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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