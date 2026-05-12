Vertenze ex ArcelorMittal e Menarini i lavoratori e le lavoratrici chiedono di incontrare il presidente Roberto Fico

Durante la visita del presidente della Regione Campania ad Avellino, i lavoratori delle ex ArcelorMittal e Menarini hanno chiesto un incontro diretto con lui. In un appello pubblico, hanno rivolto la richiesta ai candidati, ai rappresentanti politici e alle istituzioni regionali di organizzare un confronto per discutere delle questioni legate alle vertenze in corso. La richiesta si inserisce nel tentativo di ottenere risposte sulle loro situazioni lavorative.

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