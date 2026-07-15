Verso le elezioni Comunali La simulazione di Yoodata | Con Cottarelli e Calenda centrodestra al 44-47%

Da ilgiorno.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Secondo una simulazione di Yoodata, il centrodestra potrebbe ottenere tra il 44% e il 47% dei voti alle prossime elezioni comunali. La previsione indica che un candidato con il profilo di Cottarelli potrebbe sfidare il centrosinistra per la guida della città. Non è ancora certo se Cottarelli deciderà di candidarsi, ma i dati suggeriscono che il suo nome potrebbe rappresentare una sfida concreta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Non stupisce che Carlo Cottarelli possa vincere. Non so se sarà in campo, ma la simulazione elettorale realizzata da Yoodata conferma che un profilo come il suo può contendere Milano al centrosinistra. La partita è aperta e il centrodestra ha tutte le carte in regola per tornare a vincere nel capoluogo lombardo". Lo dichiara Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia commentando la simulazione realizzata per Milano Quotidiano. "Partendo da una baseline di circa il 41% – spiega Alessandro Amadori, psicologo, docente di Comunicazione politica all’Università Cattolica e Direttore Scientifico di Yoodata – la simulazione elettorale indica che un centrodestra guidato da Carlo Cottarelli e sostenuto da Calenda-Azione potrebbe collocarsi in un intervallo compreso tra il 44% e il 47%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

verso le elezioni comunali la simulazione di yoodata con cottarelli e calenda centrodestra al 44 47
© Ilgiorno.it - Verso le elezioni Comunali. La simulazione di Yoodata: "Con Cottarelli e Calenda centrodestra al 44-47%"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni Comunali a Venezia, gli exit poll: Venturini (cdx) 47-51%, Martella (campo largo) 40-44%Gli exit poll delle elezioni comunali a Venezia indicano una vittoria per il candidato di centrodestra con una percentuale tra il 47% e il 51%.

Carlo Cottarelli candidato sindaco a Milano col sostegno di Azione: così il centrodestra volerebbe al 47%Il centrodestra a Milano, con Carlo Cottarelli candidato sindaco e sostenuto dall’area liberal-centrista di Calenda, potrebbe raggiungere tra il 44%...

Temi più discussi: Verso le elezioni Comunali. La simulazione di Yoodata: Con Cottarelli e Calenda centrodestra al 44-47%; Cottarelli candidato sindaco? Calenda lo sosterrebbe a prescindere dalla sinistra; Comunali a Milano, Silvia Sardone: Cottarelli candidato del centrodestra? Difficile che ne condivida il programma; Milano laboratorio del centrodestra che verrà.

con cottarelli verso le elezioni comunaliVerso le elezioni Comunali. La simulazione di Yoodata: Con Cottarelli e Calenda centrodestra al 44-47%Sorte, segretario regionale di Forza Italia, insiste: allargare la coalizione. Ma la Lega non ci sta: serve un candidato che sia davvero alternativo a Sala. ilgiorno.it

con cottarelli verso le elezioni comunaliComunali, Lupi contro Fi per Cottarelli: Basta con le fughe in avanti, smettiamo di farci del maleIl segretario di Noi Moderati, in corsa per essere il candidato del centrodestra, punta su un accordo generale per le città: Si farà una legittima sintesi ... milano.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web