Secondo una simulazione di Yoodata, il centrodestra potrebbe ottenere tra il 44% e il 47% dei voti alle prossime elezioni comunali. La previsione indica che un candidato con il profilo di Cottarelli potrebbe sfidare il centrosinistra per la guida della città. Non è ancora certo se Cottarelli deciderà di candidarsi, ma i dati suggeriscono che il suo nome potrebbe rappresentare una sfida concreta.

"Non stupisce che Carlo Cottarelli possa vincere. Non so se sarà in campo, ma la simulazione elettorale realizzata da Yoodata conferma che un profilo come il suo può contendere Milano al centrosinistra. La partita è aperta e il centrodestra ha tutte le carte in regola per tornare a vincere nel capoluogo lombardo". Lo dichiara Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia commentando la simulazione realizzata per Milano Quotidiano. "Partendo da una baseline di circa il 41% – spiega Alessandro Amadori, psicologo, docente di Comunicazione politica all’Università Cattolica e Direttore Scientifico di Yoodata – la simulazione elettorale indica che un centrodestra guidato da Carlo Cottarelli e sostenuto da Calenda-Azione potrebbe collocarsi in un intervallo compreso tra il 44% e il 47%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verso le elezioni Comunali. La simulazione di Yoodata: "Con Cottarelli e Calenda centrodestra al 44-47%"

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