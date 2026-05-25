Elezioni Comunali a Venezia gli exit poll | Venturini cdx 47-51% Martella campo largo 40-44%
Gli exit poll delle elezioni comunali a Venezia indicano una vittoria per il candidato di centrodestra con una percentuale tra il 47% e il 51%. Il suo sfidante, sostenuto dal campo largo, ottiene tra il 40% e il 44%. La differenza tra i due sembra essere di circa 5 punti percentuali. I dati sono stati diffusi subito dopo la chiusura dei seggi.
Roberto Agirmo, Michele Boldrin, Luigi Corò, Pierangelo Del Zotto, Andrea Martella, Giovanni Andrea Martini, Simone Venturini e Claudio Vernier. Questi gli otto candidati sindaco al Comune di Venezia. Dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro, la Serenissima si prepara a una nuova fase, con il campo largo che punta a espugnare la città. Venezia, infatti, è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra: è il capoluogo di Regione del Veneto, fortino della Lega. Affluenza in calo A Venezia si conferma il calo dei votanti per le elezioni amministrative. Alle 23 il dato dell'affluenza per le comunali è di 84. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Pubblicati i risultati definitivi del referendum sulla giustizia
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Exit poll Opinio Rai: a Venezia centrodestra 47-51%, centrosinistra 40-44%
Exit poll elezioni comunali 2026, csx in testa in 8 Capoluoghi (44,4%), cdx in 5 (27,7%), ballottaggio nei restantiSecondo le exit poll delle elezioni comunali del 2026, il centrosinistra si posiziona in testa in otto capoluoghi, con una percentuale del 44,4%,...
Temi più discussi: Elezioni comunali: oltre 6,6 milioni di italiani al voto oggi e domani; Venezia al voto, Martella sfida Venturini: candidati e liste per le elezioni comunali 2026; Elezioni comunali a Venezia, chi sono i candidati sindaco; 273 diciottenni e 138 centenari: ecco chi voterà per il sindaco di Venezia.
Comunali a Venezia, Martella favorito dall'affluenza? La correlazione dell'affluenza, analizzata anche a livello di municipalità, vede quella per il centrosinistra leggermente positiva rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2025. Martella (CSX) sarà avanti? x.com
Al via le elezioni comunali a Venezia! Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per scegliere il nuovo sindaco e i consigli di comune e municipalità. Affluenza alle ore 12 al 14,36%, in leggero calo rispetto al 2020 #venezia #elezioni #voto #a facebook
Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit
Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: alle 15 i primi exit poll e l’affluenza definitiva, poi parte lo spoglioLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: subito dopo attesi i primi exit poll e proiezioni. Urne ancora aperte per le amministrative in ... fanpage.it
Elezioni comunali, risultati in diretta. Exit poll: a Venezia avanti il centrodestraElezioni comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta minuto per minuto. Interessati quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande ... ilgazzettino.it