Gli exit poll delle elezioni comunali a Venezia indicano una vittoria per il candidato di centrodestra con una percentuale tra il 47% e il 51%. Il suo sfidante, sostenuto dal campo largo, ottiene tra il 40% e il 44%. La differenza tra i due sembra essere di circa 5 punti percentuali. I dati sono stati diffusi subito dopo la chiusura dei seggi.

Roberto Agirmo, Michele Boldrin, Luigi Corò, Pierangelo Del Zotto, Andrea Martella, Giovanni Andrea Martini, Simone Venturini e Claudio Vernier. Questi gli otto candidati sindaco al Comune di Venezia. Dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro, la Serenissima si prepara a una nuova fase, con il campo largo che punta a espugnare la città. Venezia, infatti, è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra: è il capoluogo di Regione del Veneto, fortino della Lega. Affluenza in calo A Venezia si conferma il calo dei votanti per le elezioni amministrative. Alle 23 il dato dell'affluenza per le comunali è di 84. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Elezioni Comunali a Venezia, gli exit poll: Venturini (cdx) 47-51%, Martella (campo largo) 40-44%

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