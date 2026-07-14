Carlo Cottarelli candidato sindaco a Milano col sostegno di Azione | così il centrodestra volerebbe al 47%

Il centrodestra a Milano, con Carlo Cottarelli candidato sindaco e sostenuto dall’area liberal-centrista di Calenda, potrebbe raggiungere tra il 44% e il 47% alle prossime elezioni, rispetto a una base stimata del 41%. La coalizione, quindi, potrebbe aumentare di circa 3-6 punti percentuali rispetto alla percentuale iniziale stimata.

Un centrodestra guidato da Carlo Cottarelli e sostenuto anche dall'area liberal-centrista di Carlo Calenda potrebbe arrivare a Milano tra il 44% e il 47%, partendo da una base stimata attorno al 41%. È quanto emerge da una simulazione elettorale realizzata da Yoodata per la testata 'Milano Quotidiano' - di area moderata - sulle potenzialità dell'economista ed ex senatore del Pd, indicato da Forza Italia come possibile candidato sindaco del centrodestra alle comunali del 2027. CARLO COTTARELLI, ECONOMISTA Secondo Alessandro Amadori, psicologo, docente di Comunicazione politica all'Università Cattolica di Milano, collaboratore del ministro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Cottarelli, io candidato a sindaco di Milano Dipende per fare cosa

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