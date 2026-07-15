Vergogna senza precedenti! Medici no vax la decisione del governo scatena la polemica

Notizia in breve

Il governo ha approvato una decisione che ha scatenato polemiche tra i medici no vax. La misura riguarda nuove restrizioni o provvedimenti legati alla gestione della pandemia, che alcuni considerano ingiuste o punitive. La questione ha riacceso il dibattito pubblico e politico, portando alla ribalta le tensioni tra le parti coinvolte. La comunicazione ufficiale ha generato reazioni di sdegno e protesta tra gli operatori sanitari contrari alle misure.