Vergogna senza precedenti! Medici no vax la decisione del governo scatena la polemica
Il governo ha approvato una decisione che ha scatenato polemiche tra i medici no vax. La misura riguarda nuove restrizioni o provvedimenti legati alla gestione della pandemia, che alcuni considerano ingiuste o punitive. La questione ha riacceso il dibattito pubblico e politico, portando alla ribalta le tensioni tra le parti coinvolte. La comunicazione ufficiale ha generato reazioni di sdegno e protesta tra gli operatori sanitari contrari alle misure.
Il tema del Covid torna ad accendere il confronto politico e istituzionale. Questa volta il dibattito si sposta dalla Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia alla Commissione Affari sociali della Camera, dove l’approvazione di un emendamento presentato da Fratelli d’Italia al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie ha provocato una dura contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Al centro della polemica c’è la possibilità di consentire la reiscrizione all’Albo per alcuni medici radiati a seguito di fatti non dolosi collegati alla pandemia, aprendo una finestra temporale per la presentazione delle richieste nei casi previsti dalla norma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
El Papa León XIV revela el verdadero mensaje de Dios sobre la muerte que todo católico debe escuchar
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