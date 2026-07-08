una decisione senza precedenti di netanyahu contro la corte suprema

Il governo israeliano ha annunciato di non voler rispettare una sentenza della Corte Suprema, la più alta del paese. La decisione, presa domenica, rappresenta una mossa senza precedenti e rischia di provocare una crisi istituzionale. La disputa tra il governo e il tribunale si protrae da tempo, ma questa scelta mette in discussione l’autorità del tribunale stesso. La situazione ha suscitato preoccupazioni per possibili conseguenze politiche e legali.

Il suo governo ha detto di non voler rispettare una sentenza del tribunale più importante di Israele, con cui si scontra da tempo Una decisione presa domenica del governo israeliano sta rischiando di aprire una crisi istituzionale nel paese. Il governo guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato la sua intenzione di non rispettare una sentenza della Corte Suprema riguardante l’Autorità di controllo delle trasmissioni televisive: una decisione senza precedenti e con conseguenze che potrebbe indebolire il giù fragile sistema israeliano di bilanciamento dei poteri. Israele è infatti un paese senza una Costituzione scritta e a... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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