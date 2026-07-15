Nel cuore di Brera, vicino alla zona pedonale, è stato inaugurato un nuovo locale chiamato Veramente. L’ambiente si presenta come intimo e accogliente, lontano dal caos dei ristoranti più affollati. Appena si entra, si avverte un’atmosfera calda e familiare. Il locale si distingue per offrire piatti semplici e autentici, pensati per far sentire i clienti a casa.

Ai margini della zona pedonale di Brera, in posizione dove non si è costretti gomito a gomito a un desinare rumoroso e caotico, Veramente accoglie i suoi ospiti in un ambiente confortevole e famigliare appena varcata la soglia. Un’atmosfera che invita a restare. Legno, ottone e una palette che alterna rosso rubino, bianco panna e verde bottiglia accompagnano fotografie in bianco e nero di un’Italia d’altri tempi. Scendendo al piano interrato si scopre la sala vinili, dedicata alle note di Mina e Sinatra, dove il tempo rallenta davvero. Il servizio è cortese e disponibile, senza mai essere invadente. Le porzioni sono adeguate e la brigata in... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Veramente è ospitalità e sapori genuini

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