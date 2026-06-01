Sapori DiVini | 20 cantine alla Festa dei Sapori Curiosi

Notizia in breve

Durante la Festa dei Sapori Curiosi del 2026, sono state presenti venti cantine italiane che hanno partecipato al nuovo percorso “Sapori DiVini”. Questa sezione si concentra sulle eccellenze vitivinicole, offrendo un viaggio tra profumi, territori e tradizioni. L’evento, dedicato al gusto e alla cultura del vino, ha visto gli espositori presentare le proprie produzioni e approfondimenti legati alle diverse zone di origine. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando appassionati e operatori del settore.