Sapori DiVini | 20 cantine alla Festa dei Sapori Curiosi
Durante la Festa dei Sapori Curiosi del 2026, sono state presenti venti cantine italiane che hanno partecipato al nuovo percorso “Sapori DiVini”. Questa sezione si concentra sulle eccellenze vitivinicole, offrendo un viaggio tra profumi, territori e tradizioni. L’evento, dedicato al gusto e alla cultura del vino, ha visto gli espositori presentare le proprie produzioni e approfondimenti legati alle diverse zone di origine. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando appassionati e operatori del settore.
La Festa dei Sapori Curiosi si rinnova e nel 2026 punta sul gusto e sulla cultura del vino con una grande novità: “Sapori DiVini”, il nuovo percorso dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra profumi, territori e tradizioni.Da venerdì 5 a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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