Per il secondo anno consecutivo le Marche beneficiano del Fondo nazionale di contrasto alla deindustrializzazione, con l’assegnazione di altri 20 milioni di euro al Consorzio per lo sviluppo industriale del Piceno (Consind). Il bando fa parte di uno stanziamento complessivo di 120 milioni ripartito tra Lazio e Marche. I fondi saranno concessi come contributi a fondo perduto fino a 300 mila euro per impresa, con copertura fino al 100% delle spese sostenute tra maggio 2024 e fine 2028. Lo sportello per la presentazione delle domande rimarrà aperto dal 31 agosto al 30 ottobre 2026. Saranno finanziabili interventi di riqualificazione, ampliamento, impianti e tecnologie innovative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Venti milioni di euro destinati alle aziende

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Teleacras - Altri milioni di euro per il servizio idrico

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