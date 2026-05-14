Il rappresentante ha dichiarato che per i Giochi sono stati stanzati 25 milioni di euro, mentre i restanti 75 milioni sono destinati a scuole e attività sportive. Ha inoltre spiegato che la situazione finanziaria è sotto controllo, con un fondo rischi di 100 milioni di euro più ulteriori 13 milioni accantonati in seguito. Ha aggiunto che le risorse sono state gestite in modo da garantire stabilità.

«La situazione è positiva e tranquillizzo tutti. Noi abbiamo accantonato in una specie di fondo rischi 100 milioni, più altri 13 successivamente». Lo ha detto il sindaco Beppe Sala, in merito alla previsione di un deficit di bilancio di circa 310 milioni per la Fondazione Milano-Cortina. Sala ha spiegato che 13 milioni del fondo del sono stati «già assegnati ai Giochi Paralimpici» e quindi «ne abbiamo ancora 100». «L'accantonamento è quasi un obbligo che deriva dalle regole di ingaggio del Cio», ha poi precisato. I conti della Fondazione «devono essere ancora chiusi», ma ha anticipato il sindaco «da quello che capiamo il carico sulle città e...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sala: "Per i Giochi dobbiamo 25 milioni. Gli altri 75 destinati alle scuole e allo sport"

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