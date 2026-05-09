5 milioni al Comune di Francavilla per la messa in sicurezza delle strade e del territorio | saranno destinati alle contrade

Il Comune di Francavilla al Mare ha ottenuto un nuovo finanziamento ministeriale di cinque milioni di euro, destinato alla messa in sicurezza delle strade e del territorio, in particolare nelle contrade. Questo contributo segue un precedente finanziamento di pari importo ottenuto a luglio 2022. I fondi saranno utilizzati per interventi specifici rivolti alle aree a rischio idrogeologico e alla sicurezza delle vie di collegamento nel territorio comunale.

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