5 milioni al Comune di Francavilla per la messa in sicurezza delle strade e del territorio | saranno destinati alle contrade

Da chietitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Francavilla al Mare ha ottenuto un nuovo finanziamento ministeriale di cinque milioni di euro, destinato alla messa in sicurezza delle strade e del territorio, in particolare nelle contrade. Questo contributo segue un precedente finanziamento di pari importo ottenuto a luglio 2022. I fondi saranno utilizzati per interventi specifici rivolti alle aree a rischio idrogeologico e alla sicurezza delle vie di collegamento nel territorio comunale.

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Dopo il finanziamento di cinque milioni ottenuto a luglio 2022, il Comune di Francavilla al Mare è stato ammesso a un ulteriore finanziamento ministeriale destinato alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e sicurezza delle strade.  Ne ha dato notizia la sindaca Luisa Russo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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