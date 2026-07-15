Venerdì il Cineparco ospiterà Monica Guerritore

Venerdì, il Cineparco delle Cappuccine di Bagnacavallo ospiterà Monica Guerritore come ospite speciale della programmazione estiva. L’attrice sarà presente in via Berti 6, dove si svolgerà l’evento. La presenza di Guerritore è annunciata come parte delle iniziative culturali previste per questa stagione al cinema all’aperto. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali interventi o spettacoli specifici.

Il Cineparco delle Cappuccine di Bagnacavallo si prepara ad accogliere Monica Guerritore, ospite d’eccezione della programmazione estiva in via Berti 6. Venerdì 17 luglio l’attrice e regista presenterà al pubblico ‘ Anna ’, opera che segna il suo esordio dietro la macchina da presa, nell’ambito della rassegna ‘ Accadde Domani ’ promossa da Fice e Agis Emilia-Romagna. Nel film, Guerritore veste anche i panni di Anna Magnani, ricostruendo la notte del 21 marzo 1956 in cui l’interprete attendeva l’assegnazione dell’Oscar per ‘La rosa tatuata’, in un intenso ritratto tra arte e vita privata. L’evento con la regista è il fulcro di una settimana che, a partire da oggi, mercoledì 15 luglio, offre diversi appuntamenti con il cinema d’autore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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