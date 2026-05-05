Al mattino, l’attore e regista ha parlato di come la commedia romantica può rappresentare l’amore ai giorni nostri, sottolineando che sui social network i sentimenti tendono a durare poco. La discussione si è concentrata sulle dinamiche delle relazioni nell’epoca digitale, con un'attenzione particolare alle differenze tra i sentimenti vissuti nella realtà e quelli condivisi online. Entrambi gli ospiti hanno espresso il desiderio di rilanciare un genere cinematografico che, secondo loro, rischia di essere sottovalutato.

Il tema dell’amore è caro a Giampaolo Morelli, che, dopo l’esordio da regista con «7 ore per farti innamorare» (2020) o «L'amore e altre seghe mentali» (2024), torna sull’argomento in «L’amore sta bene su tutto» da oggi nei cinema. L’attore-cineasta napoletano, classe 1974, lo conferma negli studi de ilmattino.it, intervistato da Titta Fiore, in compagnia di Monica Guerritore (oggi sul sito la versione integrale): «Da spettatore adoro le commedie romantiche, sono un classico intramontabile. Stavolta mi divertiva raccontare l’amore in ogni sua declinazione ed in età diverse: è quella forza che ti travolge senza chiederti il permesso, arriva in qualsiasi momento, stravolgendo i tuoi piani.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giampaolo Morelli e Monica Guerritore al Mattino: «Rilancio la commedia romantica: l?amore sui social dura troppo poco»

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