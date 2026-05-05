Giampaolo Morelli e Monica Guerritore | L’amore oggi è veloce fragile e sfugge al controllo| VIDEO

Tre percorsi che si intrecciano per raccontare l’amore quando sfugge a ogni tentativo di controllo. Arriva al cinema domani, mercoledì 6 maggio L’amore sta bene su tutto, diretto e interpretato da Giampaolo Morelli, che insieme a Monica Guerritore, anche lei tra le protagoniste della pellicola.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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