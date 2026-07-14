Un T. rex fossile, considerato uno dei più grandi mai scoperti, sarà messo all'asta, suscitando proteste tra gli scienziati. La vendita avviene a pochi giorni dalla morte di un attore noto per aver interpretato un personaggio in un film di dinosauri. La notizia ha generato reazioni di dissenso tra alcuni esperti, mentre altri attendono dettagli sulla transazione. La vendita è prevista senza indicazioni ufficiali sui termini o sul prezzo di partenza.

Quando ieri è morto Sam Neill e l’ho detto subito ai miei amici la risposta è stata la stessa di quando ho letto io la notizia prima di vedere il volto: “Chi?”. “Alan Grant”. “Nooooo”, destino di tutti gli attori che diventano popolari per il ruolo di un film leggendario, in questo caso Jurassic Park (come, per esempio, Christopher Lloyd resta per molti Emmet “Doc” Brown di Ritorno al Futuro, e sì, c’è sempre Spielberg di mezzo). Che coincidenza: oggi, a New York, sarà battuto all’asta da Sotheby’s uno dei T-Rex più grandi e completi mai ritrovati (“Gus” è il suo nome), stima compresa tra 20 e 30 milioni. Muore il paleontologo più famoso del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ieri muore Sam Neill, oggi uno dei più grandi T. rex va all’asta tra le proteste degli scienziati

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Solo mesi fa era senza speranze, oggi Sam Neill dice: “Il cancro non c’è più”Quattro anni dopo aver ricevuto la diagnosi di linfoma non-Hodgkin di stadio tre, l’attore ha comunicato di essere completamente guarito dal cancro.

Temi più discussi: Morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park, Peaky Blinders e Lezioni di piano; È morto Sam Neill, l’attore protagonista di Jurassic Park; Sam Neill è morto, l'attore di Jurassic Park e Lezioni di piano aveva 78 anni; Addio a Sam Neill, l’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni.

Come moltissimi appassionati di cinema, siamo rimasti scioccati dalla notizia improvvisa della scomparsa di #SamNeill, attore amatissimo ma anche persona di rara simpatia, amante degli animali e dell'ambiente. Vogliamo ricordarne anche il lato umano. x.com

Addio a Sam Neill. Un omaggio a uno degli attori più versatili di sempre. reddit

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Sam Neill, star di Jurassic Park e The Piano, muore a 78 anniIl versatile attore, celebre per le sue fughe dai velociraptor nei film di Jurassic Park, è morto improvvisamente all’età di 78 anni. View on euronews ... msn.com