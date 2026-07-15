Velox e nuove norme | I giudici tenderanno a respingere i ricorsi Ma forse non tutti

Dal 12 luglio, con l’entrata in vigore della sanatoria, i giudici sono più propensi a respingere i ricorsi relativi ai periodi successivi. Per i periodi anteriori, invece, si dovrà comunque rivolgersi al giudice di Pace. La Corte di Cassazione ha già chiarito questa distinzione, indicando che i ricorsi presentati dopo questa data saranno meno facilmente accolti.

"Dall’entrata in vigore della sanatoria, il 12 luglio scorso, i giudici tenderanno a bocciare i ricorsi. Per periodi precedenti, bisognerà comunque fare ricorso a partire dal giudice di Pace: la Cassazione si è già ampiamente espressa sul punto". Domenica scorsa è entrato in vigore il decreto del ministero dei Trasporti in base al quale circa 850 autovelox sui poco più di 4 mila attivi su tutto il territorio italiano, non potranno più essere usati per rilevare la velocità e fare le multe. Ciò non significa che verranno rottamati: potranno essere riattivati dopo avere passato alcuni controlli per potere essere considerati omologati. E proprio questo punto (velox approvato ma non omologato), aveva portato all’annullamento di tanti verbali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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