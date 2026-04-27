Recentemente si è discusso della possibilità che i giudici possano respingere le azioni di guerra ibrida portate avanti dal Cremlino. La giustizia penale, in questo scenario, sembra poter intervenire nel contesto di scontri tra stati e sovrastati, operando in modo trasparente e pubblico. La questione riguarda come le procedure legali possano essere applicate per contrastare atti di natura ibrida, con il ruolo della giustizia che si fa più evidente in ambito internazionale.

La giustizia penale può rientrare nella dimensione del confronto tra grandi attori statali e sovrastatali? Apparentemente sì, applicata in modo pubblico e visibile. “La Russia e i suoi servizi fanno cose finché glielo permettiamo. Non possiamo impedirgli di provarci, non possiamo fermarli. ma possiamo rendere queste operazioni il più difficili e costose possibile”. A parlare è Harrys Puusepp, funzionario del servizio di sicurezza interno estone (Kapo), che nelle sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano britannico Financial Times evidenzia come il valore deterrente dei tribunali pesi (e non poco) nelle dinamiche ibride che contrappongono Mosca agli attori europei.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I giudici possono respingere la guerra ibrida del Cremlino. Ecco come

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