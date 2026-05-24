Le autorità stanno indagando sulla presenza di una torcia all’ingresso del tunnel in un incidente mortale avvenuto in una grotta. Si ipotizza che la torcia potesse essere stata lasciata per orientarsi, ma le immagini mostrano che la visibilità era già compromessa dalla sabbia sollevata dalle pinne. Le Maldive stanno valutando nuove norme per le immersioni, anche in risposta all’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui dispositivi usati dai sub coinvolti.

Una torcia lasciata all’ingresso del tunnel per ritrovare la via del ritorno. Oppure una luce diventata inutile quando la sabbia sollevata dalle pinne (come si vede nelle immagini del team finlandese, ndr) ha azzerato la visibilità dentro la grotta. È una delle ipotesi che circolano tra subacquei e istruttori delle Maldive – come riporta Il Corriere della Sera – dopo la morte dei cinque italiani intrappolati nella grotta sommersa dell’atollo Vaavu. Ed è anche uno degli elementi che stanno spingendo il governo maldiviano ad accelerare sulla creazione di una legge specifica per le immersioni tecniche e in grotta. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini aperte dopo l’incidente, il più grave mai avvenuto nell’arcipelago. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sub morti, c’era una torcia all’inizio del tunnel? I dubbi sul filo d’Arianna forse assente. Le Maldive valutano nuove norme sulla immersioni

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