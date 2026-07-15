Il Centro velico Città di Riccione ha concluso il primo anno di attività con risultati significativi, segnando un inizio promettente per i giovani velisti della zona. La squadra ha partecipato a competizioni internazionali, tra cui eventi in Romagna e in Marocco, ottenendo riconoscimenti importanti. Si tratta di un primo passo che apre le porte a future sfide e opportunità nel mondo della vela. La realtà locale guarda già avanti, con entusiasmo e ambizioni di crescita.

Un primo anno da incorniciare e un futuro che parla già la lingua del mondo. Per il Centro velico Città di Riccione è tempo di bilanci e, soprattutto, di grandi speranze. I risultati della squadra agonistica nelle classi 420 e Snipe hanno superato ogni più rosea previsione, confermando la bontà del progetto che mette al centro i giovani. Nella classe 420, i riflettori sono tutti per l’equipaggio composto da Francesca e Martina Lavezzi, brillanti protagoniste al Trofeo Uniqua di Cesenatico – valido per le selezioni agli Europei e ai Mondiali – e nella terza tappa della Coppa Italia a Livorno, allenati da Luca Valentino e Maria Chiara Onorato. Non è di certo da meno la classe Snipe, che archivia due regate nazionali a Rimini e Monfalcone con i colori riccionesi stabilmente nella parte alta della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vela. Dalla Romagna al Marocco: la sfida d’oro dei giovani riccionesi

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