A Macerata, il 5 maggio, dieci candidati sotto i 30 anni si incontreranno al polo Pantaleoni per un confronto pubblico. L'evento, intitolato Next-Gen, anticipa il dibattito tra i cinque aspiranti sindaci in vista delle elezioni del 24 maggio. La discussione si concentrerà sulle proposte e le idee dei giovani in vista delle amministrative.

? Cosa sapere Dieci candidati under 30 si confrontano il 5 maggio al polo Pantaleoni di Macerata.. L'iniziativa Next-Gen anticipa il dibattito tra i cinque sindaci per le elezioni del 24 maggio.. Il 5 maggio alle ore 17:30, l’aula verde del polo Pantaleoni dell’Università di Macerata ospiterà il primo confronto tra dieci candidati sotto i trent’anni per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Next-Gen e Cronache Maceratesi, punta a scuotere una partecipazione politica locale che Alessandro Margarucci definisce piuttosto spenta, con l’obiettivo di ricostruire un clima di dialogo partendo proprio dalle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, la sfida dei giovani: 10 candidati under 30 al confronto

Notizie correlate

"Zero Distanze": giovani candidati e giovani elettori a confronto per il futuro di ArezzoArezzo, 29 aprile 2026 – "Zero Distanze": giovani candidati e giovani elettori a confronto per il futuro di Arezzo.

Malagò e Abete, dai settori giovanili al decreto crescita: i programmi dei due candidati a confrontoGiovanni Malagò e Giancarlo Abete sono i due candidati alla presidenza della Figc dopo le dimissioni di Gabriele Gravina seguite all'eliminazione...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Premio Macerata Racconta Giovani, a Unimc la sfida dei video realizzati dagli studenti; Al via il Palio UniMC 2026: lo sport unisce l’Ateneo; La sfida de L’Altra Macerata: È il momento di voltare pagina; Premio Macerata Racconta Giovani, la sfida tra i booktrailer degli studenti Unimc.

Premio Macerata Racconta Giovani, in Ateneo la sfida dei booktrailer realizzati dagli studentiOltre trecento gli studenti e le studentesse protagonisti della quinta edizione del Premio Macerata Racconta Giovani – Sezione Booktrailer ... centropagina.it

La sfida de L’Altra Macerata: È il momento di voltare paginaLa civica di Lattanzi e Savi: nel 2020 la sinistra era divisa, noi ci siamo impegnati per unirla. Tra le proposte 118 sociale, centri di aggregazione nei quartieri, cohousing tra anziani e giovani. ilrestodelcarlino.it

Visita speciale dell'assessore regionale Tiziano Consoli al Macerata Boxing Club: una realtà nata da poco più di un anno ma già capace di grandi numeri - facebook.com facebook