La Comunità dei Musei di Parma e provincia finanziata dalla Regione Emilia-Romagna | al via il rilancio della rete

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il finanziamento di un progetto che coinvolge la Comunità dei Musei di Parma e provincia. La rete museale locale riceverà risorse per avviare iniziative di rilancio e sviluppo. L’avviso regionale mira a sostenere le reti museali territoriali e tematiche, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i musei della zona. La decisione è stata comunicata nel quadro delle misure di sostegno alla cultura regionale.

La Comunità dei Musei di Parma e provincia è tra i progetti ammessi a finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’avviso per il sostegno allo sviluppo di reti museali territoriali e tematiche, promosso ai sensi della L.R. 182000. Il riconoscimento segna l’avvio di una nuova fase.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Orientamento e discipline STEM: 1,5 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per il futuro dei giovaniL’Emilia Romagna investe 1,5 milioni di euro per orientare studenti e studentesse verso materie scientifiche, contrastando gli stereotipi di genere... Giornate Fai di Primavera 2026 in Emilia Romagna: la mappa dei luoghi aperti provincia per provinciaBologna, 10 marzo 2026 - Sabato 21 marzo e domenica 22 marzo 2026 torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Reti museali: 5 progetti finanziati dalla Regione con quasi 300mila euro; Reti museali, anche un progetto modenese tra i cinque finanziati dalla Regione Emilia-Romagna; Firmata la convenzione tra Unpli e Musei del Cibo: agevolazioni per oltre 6.400 Pro Loco italiane; Al via il progetto Approdi: visite ai Musei di Strada Nuova e apertura serale di Villa delle Peschiere. I Musei del Cibo della Provincia di ParmaI Musei del Cibo della Provincia di Parma sono un circuito dedicato ai prodotti d’eccellenza del territorio di Parma, nati per la cura e la valorizzazione di quelle tradizioni enogastronomiche che ... tgcom24.mediaset.it Chi è Carlotta Paola Brovadan, storica dell’arte alla guida dei Musei statali della Toscana: Più dialogo con le comunitàPer lei è una specie di ritorno a casa. Anche se milanese, Carlotta Paola Brovadan si è laureata all’Università degli Studi di Firenze, è stata borsista alla Fondazione di studi di storia dell’arte ... lanazione.it Domenica 3 maggio torna la #domenicaalmuseo: ingresso gratuito ai Musei Civici di Parma. Camera di San Paolo Casa del Suono Museo dell’Opera Pinacoteca Stuard Casa natale Arturo Toscanini Castello dei Burattini Un’occasione perfetta p - facebook.com facebook