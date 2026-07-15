Il processo per l’omicidio di Vasilica Potincu si è concluso con una condanna all’ergastolo per l’imputato. La donna è stata trovata senza vita il 25 maggio 2025 in un appartamento di via Stelvio a Legnano. Durante il procedimento, un familiare ha dichiarato: “Hai ucciso mia figlia”. La sentenza è stata emessa dal giudice di primo grado.

Si è concluso con una condanna all’ergastolo il processo di primo grado per l’ omicidio di Vasilica Potincu, la donna trovata senza vita il 25 maggio 2025 in un appartamento di via Stelvio a Legnano. La Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto colpevole Andrea Mostoni, 26 anni, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Ciro Caramore. La sentenza è stata pronunciata ieri dopo circa sette ore di camera di consiglio. Il collegio, presieduto da Rossella Ferrazzi, ha riconosciuto l’aggravante degli atti persecutori (stalking), escludendo invece quella della premeditazione. Il momento della lettura del dispositivo è stato segnato da una forte tensione emotiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vasilica pugnalata a morte. Ergastolo a Mostoni: "Hai ucciso mia figlia"

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Si parla di: Vasilica pugnalata a morte. Ergastolo a Mostoni: Hai ucciso mia figlia; Condannato all’ergastolo Andrea Mostoni: un anno fa l’omicidio di Vasilica Potincu.