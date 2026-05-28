L’omicidio di Vasilica Potincu Contestato anche lo stalking Ora Mostoni rischia l’ergastolo

Notizia in breve

Un uomo di 29 anni è sotto processo per l’omicidio di una donna di 36 anni, avvenuto il 25 maggio dell’anno scorso in un appartamento di Legnano. Contestato anche lo stalking nei confronti della vittima. La posizione dell’imputato si è aggravata, e ora rischia l’ergastolo. La corte d’Assise di Busto Arsizio sta esaminando il caso.