L’omicidio di Vasilica Potincu Contestato anche lo stalking Ora Mostoni rischia l’ergastolo
Un uomo di 29 anni è sotto processo per l’omicidio di una donna di 36 anni, avvenuto il 25 maggio dell’anno scorso in un appartamento di Legnano. Contestato anche lo stalking nei confronti della vittima. La posizione dell’imputato si è aggravata, e ora rischia l’ergastolo. La corte d’Assise di Busto Arsizio sta esaminando il caso.
Si appesantisce la posizione di Andrea Mostoni, il 29enne originario di Robecco sul Naviglio sotto processo davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio per l’ omicidio di Vasilica Potincu, la 36enne trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno in un appartamento di via Stelvio a Legnano. Nel corso dell’ultima udienza, il pubblico ministero Ciro Caramore ha contestato all’imputato anche il reato di atti persecutori nei confronti della vittima. Una contestazione che introduce l’aggravante dello stalking e che potrebbe incidere sulla pena, fino ad arrivare all’ergastolo. La donna, escort residente a Cinisello Balsamo, era stata trovata morta all’interno dell’appartamento dove riceveva i clienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano, contestato anche lo stalking ad Andrea Mostoni: ora rischia l’ergastoloUn uomo di 29 anni è stato arrestato per l'omicidio di una donna avvenuto a Legnano.
Legnano, omicidio di Vasilica Potincu. In aula Andrea Mostoni sceglie il silenzioA Legnano, durante l’udienza per il caso di Vasilica Potincu, l’imputato di 29 anni ha deciso di non rispondere alle domande e di non rilasciare...
Temi più discussi: Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano, contestato anche lo stalking ad Andrea Mostoni: ora rischia l’ergastolo; Un anno dopo l’omicidio di Vasilica Potincu. Per Andrea Mostoni anche l’accusa di stalking; Legnano, un anno fa l’omicidio di Vasilica Potincu; L’omicidio di Vasilica Potincu. Contestato anche lo stalking. Ora Mostoni rischia l’ergastolo.
Durante l'udienza di martedì 26 maggio la Procura ha contestato ad Andrea Mostoni, a processo per l'omicidio di Vasilica Potincu, anche il reato di atti persecutori e la relativa aggravante facebook
Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano, contestato anche lo stalking ad Andrea Mostoni: ora rischia l’ergastoloSi aggrava la posizione del il 29enne di Robecco sul Naviglio imputato davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio. La donna di 36 anni trovata morta il 25 maggio dello scorso anno in un appartamento ... ilgiorno.it
L’omicidio di Vasilica Potincu. Contestato anche lo stalking. Ora Mostoni rischia l’ergastoloSi appesantisce la posizione di Andrea Mostoni, il 29enne originario di Robecco sul Naviglio sotto processo davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio per l’omicidio di Vasilica Potincu, la 36enne ... ilgiorno.it