Vasilica Potincu uccisa a Legnano | chiesto l’ergastolo per Andrea Mostoni

Notizia in breve

La Procura di Busto Arsizio ha richiesto l’ergastolo per Andrea Mostoni, accusato dell’omicidio di Vasilica Potincu avvenuto a Legnano. Il processo è in corso e si discute la pena più severa prevista dalla legge. L’accusa ha presentato le sue motivazioni, senza ulteriori dettagli sul procedimento. La decisione sulla condanna sarà presa dal giudice in un successivo atto giudiziario.