Vasilica Potincu uccisa a Legnano | chiesto l’ergastolo per Andrea Mostoni
La Procura di Busto Arsizio ha richiesto l’ergastolo per Andrea Mostoni, accusato dell’omicidio di Vasilica Potincu avvenuto a Legnano. Il processo è in corso e si discute la pena più severa prevista dalla legge. L’accusa ha presentato le sue motivazioni, senza ulteriori dettagli sul procedimento. La decisione sulla condanna sarà presa dal giudice in un successivo atto giudiziario.
Legnano, 7 luglio 2026 – La Procura di Busto Arsizio chiede il massimo della pena per Andrea Mostoni. Nel processo per l'omicidio di Vasilica Potincu, la donna trovata uccisa il 25 maggio 2025 nel suo appartamento di via Stelvio a Legnano con un coltello conficcato nella schiena, il pubblico ministero Ciro Caramore ha invocato la condanna all'ergastolo per il trentenne di Robecco sul Naviglio. Nella lunga requisitoria davanti alla Corte d'Assise, il pm ha ricostruito quella che ha definito una catena di prove "solida e univoca”, composta da immagini delle telecamere di videosorveglianza, tabulati telefonici, accertamenti scientifici e comportamenti successivi al delitto che, secondo l'accusa, non lascerebbero dubbi sulla responsabilità dell'imputato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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