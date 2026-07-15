La Giunta comunale ha approvato due variazioni di bilancio, una per la scuola e una per lo sport, durante la riunione del 23 giugno. Contestualmente, una determinazione dirigenziale ha stabilito le nuove indennità per gli amministratori dopo le elezioni di maggio.

La Giunta comunale, riunitasi il 23 giugno sotto la presidenza del sindaco Alberto Maria Scarfini, ha varato due variazioni di bilancio destinate rispettivamente alla scuola e allo sport, mentre una determinazione dirigenziale ha fissato le nuove indennità degli amministratori dopo le elezioni di maggio. Il provvedimento più corposo stanzia 120mila euro per interventi urgenti sugli edifici scolastici, richiesti dagli Istituti Comprensivi in vista della riapertura di settembre. La copertura arriva dall’avanzo di amministrazione, che al 31 dicembre 2025 ammontava complessivamente a oltre 22 milioni di euro. Sommando tutti gli utilizzi effettuati nel corso dell’anno, l’avanzo impiegato sale a circa 5,5 milioni, lasciandone disponibili poco più di 16,5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Variazioni al bilancio: c’è il ’caso’ indennità

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