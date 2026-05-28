Variazioni di bilancio fondi per le strade e c' è anche un progetto per il parco Falcone Borsellino

Notizia in breve

È stato approvato un nuovo documento finanziario che prevede cambiamenti nel bilancio comunale. Sono stati destinati fondi per lavori di manutenzione delle strade e per la gestione del parco Falcone e Borsellino, con interventi di apertura e chiusura. Nel documento sono inclusi anche finanziamenti provenienti dal Pnrr e nuove assunzioni di personale.