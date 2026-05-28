Variazioni di bilancio fondi per le strade e c' è anche un progetto per il parco Falcone Borsellino

Da latinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato approvato un nuovo documento finanziario che prevede cambiamenti nel bilancio comunale. Sono stati destinati fondi per lavori di manutenzione delle strade e per la gestione del parco Falcone e Borsellino, con interventi di apertura e chiusura. Nel documento sono inclusi anche finanziamenti provenienti dal Pnrr e nuove assunzioni di personale.

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Variazioni di bilancio per manutenzioni strade, apertura e chiusura del parco Falcone e Borsellino, assunzioni di personale, recepimento fondi Pnrr. Sono quelle approvate dalla commissione Bilancio, in ratifica di variazioni di Bilancio decise dalla giunta comunale, presentate dall’assessore al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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